Turks dorp roept mensen persoonlijk op tot vaccinatie via luidsprekers van de moskeeën

In het dorp Sogucak in de provincie Mus, lezen gezondheidsambtenaren luidop de namen voor van wie nog niet gevaccineerd is of nog geen tweede prik heeft gekregen, meldt onder meer de Turkse nationale nieuwszender NTV vrijdag. De oproepen missen hun effect niet. Al snel haasten bewoners zich in de rij om zich te laten vaccineren in een van de twintig mobiele centra in het dorp.

Vaccinatie tegen het coronavirus is ook in Turkije niet verplicht, maar de autoriteiten herinneren burgers er geregeld aan om zich te laten prikken via onder meer sms of advertenties. Het Turkse ministerie van Volksgezondheid registreerde donderdag opnieuw bijna 30.000 besmettingen, ten opzichte van iets meer dan 7.000 begin juni, toen het land zijn coronamaatregelen versoepelde.

In Mus is ongeveer 57 procent van de volwassenen gevaccineerd. Dat is minder dan het gemiddelde in Turkije.

