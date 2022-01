Turkmenistan wil krater die al een halve eeuw brandt of ‘poort naar de hel’ blussen

Peperdure Lamborghi­ni in brand gestoken na knallende ruzie op straat in Eindhoven

Een peperdure Lamborghini is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan in de Nederlandse stad Eindhoven. Dat gebeurde na een felle ruzie. De brandweer was snel ter plaatse maar kon het voertuig - een Lamborghini Urus - niet meer redden.

7 januari