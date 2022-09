Turkije zoekt aansluiting bij door China geleide alliantie SCO

Celebrities Na meer dan veertien uur in de wachtrij: David Beckham groet Queen Elizabeth in Westmin­ster Hall

Dat koningin Elizabeth populair was bij het Britse volk is in de afgelopen dagen wel duidelijk geworden. Inwoners van het VK stonden urenlang aan te schuiven om de Queen nog een laatste keer te groeten. Op vrijdag werd bovendien niemand minder dan David Beckham in de wachtrij gespot. De ex-voetballer zou naar eigen zeggen meer dan veertien uur aangeschoven hebben.

16 september