Turkije zit in een strenge lockdown, maar toeristen mogen gaan en staan waar ze willen

Geweld in Afghanis­tan laait opnieuw op na driedaagse wapenstil­stand

8:19 De gevechten tussen de Afghaanse regeringstroepen en de taliban in de zuidelijke provincie Helmand werden zondag hervat na een driedaagse wapenstilstand. Dat hebben plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. De aanslag op een moskee in de hoofdstad Kaboel afgelopen vrijdag werd dan weer opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat meldt SITE Intelligence Group, die de terroristische websites in het oog houdt.