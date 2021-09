Turkije wil arrestatie van nog eens 240 personen wegens vermeende banden met mislukte staatsgreep

Afghaanse universi­tei­ten heropenen: foto’s tonen hoe gordijn mannelijke en vrouwelij­ke studenten scheidt

6 september Universiteiten in Afghanistan hebben de lessen hervat, drie weken nadat de taliban de macht grepen in het land. Maar ze gaan niet meer door als voorheen. Docenten en studenten in grote steden als Kaboel, Kandahar en Herat getuigen bij persbureau Reuters dat mannen en vrouwen op verscheidene plaatsen strikt uit elkaar worden gehouden. Ze krijgen apart les of worden van elkaar gescheiden door een gordijn in het midden van de klas.