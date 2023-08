Turkije vraagt Nederland om uitleg na beschadiging koran door Pegida-leider

Spanjaar­den bezwijken onder vierde hittegolf, in Frankrijk houdt ze nog een hele week aan

In Spanje is zondag de vierde (en wellicht laatste) hittegolf van de zomer helemaal doorgebroken. Zowel in het noordoosten als in het zuiden van het land is het abnormaal warm. In buurland Frankrijk stijgt het kwik ook al boven de 40 graden en duurt de hittegolf nog tot eind volgende week.