Turkije voert onderzoek naar pop van Erdogan die wordt opgehangen in Stockholm

“Veroude­ring is omkeerbaar”: kunnen we binnenkort een ‘verjon­gings­kuur’ krijgen?

Onderzoekers in laboratoria in het Amerikaanse Boston hebben oude, blinde muizen hun gezichtsvermogen teruggegeven. Ook hebben de muizen slimmere en jongere hersenen ontwikkeld én gezonde spier- en nierweefsels opgebouwd. Jonge muizen in het experiment daarentegen verouderden vroegtijdig, wat schadelijke gevolgen had voor bijna elk weefsel in hun lichaam. Het onderzoek toont met andere woorden iets bijzonders aan: veroudering is een omkeerbaar proces is.

