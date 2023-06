Turkije roept Zwitserse ambassadeur op het matje over brandende Erdogan-pop

Turkije heeft donderdag de Zwitserse ambassadeur op het matje geroepen. Dat heeft het Turkse staatspersagentschap Anadolu meegedeeld. De ambassadeur moest tekst en uitleg verschaffen over een Erdogan-pop die woensdag in de Zwitserse stad Zürich in brand gestoken zou zijn.