Turkije "niet in positie" om NAVO-toetreding Zweden in huidige vorm te bekrachtigen

Rusland claimt controle over Oost-Oekraïense stad Soledar, Oekraïne ontkent

Rusland zegt dat het na een maandenlange strijd de controle over de Oekraïense zoutmijnstad Soledar, in de oostelijke provincie Donetsk, heeft overgenomen. Oekraïne daarentegen ontkent de claim, die niet onafhankelijk kan worden gecontroleerd. De Oekraïense strijdkrachten meldden eerder vandaag dat er een hevig Russisch offensief in Soledar aan de gang was. Dat zei de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar.

13 januari