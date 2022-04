Turkije lanceert nieuw offensief tegen Koerden in Noord-Irak

Inflatie in Turkije stijgt tot meer dan 60 procent: hoogste peil in twintig jaar

De inflatie in Turkije is in maart gestegen tot meer dan 60 procent. De prijzen stegen de afgelopen maand met 61,14 procent in vergelijking met een jaar eerder, meldt het nationale statistiekbureau maandag. Dat is de sterkste stijging in twintig jaar. In vergelijking met februari steeg de inflatie met 5,46 procent.

