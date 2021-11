Turkije laat geen migranten uit Irak, Syrië en Jemen meer vertrekken naar Wit-Rusland

Jos Brech barst in tranen uit tijdens rechtszaak Nicky Verstappen: “Ik zag hem liggen en controleer­de zijn hartslag”

In de rechtszaal van Den Bosch is het hoger beroep over het misbruik en de dood van Nicky Verstappen van start gegaan. Verdachte Jos Brech geeft daarbij antwoord op enkele netelige vragen. Hij blijft beweren dat hij per toeval op het lichaam van het elfjarige jongetje gebotst is. “Ik zag iets roods liggen, ik ging kijken en zag een kind”, klonk het. Toen Brech vertelde over het moment dat hij Nicky’s hartslag controleerde, barstte hij in tranen uit.

10 november