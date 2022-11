Turkije-expert: “Die straat is zoals de Nieuwstraat of de Meir. Wie de aandacht van de wereld wil, pleegt zijn aanslag dáár”

Man waarschuwt voor instorting van gebouw in Rijsel en redt daarmee verschil­len­de levens

In het centrum van Lille (Rijsel), in Noord-Frankrijk is gisteren een gebouw van vier verdiepingen ingestort. Een persoon met lichte verwondingen werd uit het puin gered maar niemand is omgekomen. Dat is dankzij een waarschuwing van een bewoner, klinkt het bij de Franse autoriteiten.

14:24