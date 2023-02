Turkije en Syrië getroffen door zware aardbeving: ruim 175 doden volgens voorlopige cijfers

UpdateBij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuiden van Turkije zijn in de nacht van zondag op maandag minstens 76 doden en 440 gewonden gevallen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Turkse rampenautoriteit AFAD. De schokken werden echter ook gevoeld in de buurlanden, vooral in Syrië. Daar zijn zeker 100 mensen omgekomen volgens staatspersagentschap ‘Sana’.

Volgens het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS vond de aardbeving plaats om 4.17 uur plaatselijke tijd (2.17 uur Belgsiche tijd), op een diepte van ongeveer 18 kilometer. Het epicentrum lag in het district Pazarcik in de zuidoostelijke provincie Kahramanmaras, in vogelvlucht zo’n 60 km van de Syrische grens. USGS registreerde vijftien minuten later nog een naschok met een kracht van 6,7.

“76 van onze burgers kwamen om het leven in Adana, Adiyaman, Malatya, Kahramanmaras, Gaziantep en 440 burgers raakten gewond in Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay en Kilis”, aldus AFAD.

Inwoners van die steden delen beelden van de verwoeste gebouwen met de hashtag ‘#DEPREMOLDU’ (#ERWASEENAARDBEVING). Slachtoffers die vastzitten onder het puin, gebruiken hun telefoon om via sociale media om hulp te vragen.

Eerder in de ochtend had de gouverneur van Malatya tegen de Turkse staatsomroep ‘TRT’ gezegd dat er in die stad minstens 23 doden waren gevallen, 420 mensen gewonden waren geteld en zeker 140 gebouwen waren ingestort door de beving. De gouverneur van Sanliurfa, geciteerd door het staatsagentschap ‘Anadolu’, meldde 17 doden en 30 gewonden in zijn provincie. Minstens zes anderen werden gedood in de provincie Diyarbakir, aldus de gouverneur.

Mensen staan bij een ingestort gebouw in de Turkse stad Malatya. (06/02/23)

De precieze omvang van de ramp is echter nog niet duidelijk. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak maandagochtend vroeg het Turkse volk toe via Twitter. Hij wenste de getroffen mensen sterkte en liet weten dat de rampenautoriteit AFAD de hulpdiensten coördineert en dat er reddingswerkers op weg zijn naar het gebied. “We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken.”

Syrië

In Syrië zei een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid volgens het staatspersagentschap ‘Sana’ dat in de steden Aleppo, Hama en Latakia zeker 100 mensen zijn omgekomen en meer dan 200 gewond zijn geraakt en dat de dodentol zou kunnen oplopen. Vrijwilligersbrigade Syrian Civil Defence, ook bekend als de Witte Helmen, meldt dat er nog tientallen Syriërs onder het puin liggen.

Een gewond meisje wacht op hulp in het ziekenhuis van Azaz, een Syrische stad aan de grens met Turkije. (06/02/23)

Ook inwoners van onder meer Cyprus, Israël en Libanon melden op sociale media dat ze de aardbeving hebben gevoeld.

Tektonische platen

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Turkije. Verschillende tektonische platen grenzen aan elkaar onder het grondgebied van Turkije. Als die met elkaar botsen, veroorzaakt dat aardbevingen.

In november 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6.3 ongeveer 900 mensen in Düzce. In september van hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7.4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer naar het westen. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.

In november van vorig jaar werd het land ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 5,9. Daarbij vielen indertijd zeker 80 gewonden en werden 8.000 gebouwen op schade gecontroleerd. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee, op zo’n 200 kilometer van hoofdstad Ankara.

Mensen verzamelen zich bij een gebouw in Pazarcik, in het zuiden van Turkije. (06/02/23)

Mensen proberen slachtoffers te helpen bij een ingestort gebouw in de Turkse stad Diyarbakir. (06/02/23)

Syrische reddingswerkers halen een man onder het puin in de stad Azaz. (06/02/23)

Hulpverleners voeren een slachtoffer af in de Syrische stad Hama. (06/02/23)