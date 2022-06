Turkije dreigt naar Zweden en Finland: woord houden, anders niet in NAVO

Britse ambassadri­ce in Moskou op matje geroepen wegens “onbeleefde uitspraken van Boris Johnson”

De Britse ambassadrice Deborah Bronnert is in de Russische hoofdstad Moskou op het matje geroepen na uitspraken van Boris Johnson over Vladimir Poetin. De Britse premier heeft volgens Moskou “onbeleefde” opmerkingen gemaakt over de Russische president.

