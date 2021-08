Turkije bekritiseert Amerikaans plan om Afghaanse vluchtelingen in derde landen op te vangen

Turkije is niet te vinden voor het Amerikaanse plan om Afghanen die met de Amerikanen samenwerkten te helpen bij hun hervestiging in de Verenigde Staten. Ankara vreest dat dit kan leiden tot een “grote vluchtelingencrisis” in de regio. In het Amerikaanse programma, dat maandag werd aangekondigd, klinkt het dat de vluchtelingen zelf hun weg moeten vinden naar een derde land en daar ruim een jaar zullen moeten wachten op een goedkeuring.

Afghanen die voor de Amerikaanse regering of voor Amerikaanse organisaties gewerkt hebben, zoals tolken en fixers, kunnen in aanmerking komen om hervestigd te worden in de Verenigde Staten. Zij vrezen vanwege hun band met de Amerikanen opgejaagd te worden door de taliban, die tegelijk met de terugtrekking van de westerse troepen een groot offensief begonnen zijn.

In afwachting van de afwikkeling van de administratieve procedure zullen deze Afghanen ruim een jaar in een van de landen in de regio moeten blijven. In het voorstel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden Turkije en Pakistan genoemd als mogelijke landen.

“Onverantwoordelijk”

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het Amerikaanse plan in een verklaring “onverantwoordelijk”. Het land “beschikt niet over de capaciteit om een nieuwe migratiecrisis namens een derde land te beheren” en zegt ook niet geconsulteerd te zijn geweest.

Quote Het is belangrijk dat mensen die vluchten voor oorlog in de buurt bescher­ming kunnen krijgen Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

De voorbije weken zijn al honderden Afghanen, op de vlucht voor de taliban, in Turkije aangekomen. Gevreesd wordt dat dat er nog meer kunnen worden. In Turkije verblijven nu al ruim 3,7 miljoen vluchtelingen uit buurland Syrië en ruim een half miljoen vluchtelingen uit andere landen, zoals ook Afghanistan.

Turkijedeal

In ons land heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) maandag nog voorgesteld om de zogenaamde Turkijedeal uit te breiden, om op die manier Afghaanse vluchtelingen beter te kunnen beschermen. “Die mensen moeten in de eerste instantie opgevangen worden in de regio”, zei Mahdi. “Het is belangrijk dat mensen die vluchten voor oorlog in de buurt bescherming kunnen krijgen.” Ankara ligt op meer dan 3.000 km van Kaboel.