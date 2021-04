Turkije arresteert ruim 500 mensen in verband met mislukte staatsgreep

Dit luxueuze resort sloot zeven jaar geleden de deuren: wie dichter kijkt ziet dat het intussen één grote ruïne is

6:32 Urban explorer Bob Thissen uit Nederland heeft opmerkelijke beelden gemaakt van wat ooit een luxueus resort was in Turkije. Het Naturland Vacation Club In Eco Park Hotel was bekend om zijn tot de verbeelding sprekende accommodaties, restaurants en zwembaden en had zelfs een kabelbaan naar een heuveltop, die een adembenemend uitzicht bood over zee. Zeven jaar geleden sloot het de deuren na financiële moeilijkheden. En het verval zette snel in.