Turken zetten traangas in tegen deelnemers Pride Parade

‘Bekende’ jihadiste onder gerepatri­eer­de Franse vrouwen uit Syrië

Emilie König, een van de bekendste Franse jihadisten, is een van de zestien moeders die dinsdag door Frankrijk uit Syrische gevangenenkampen werden gerepatrieerd. De vrouw is in voorlopige hechtenis geplaatst nadat een antiterreurrechter haar in staat van beschuldiging had gesteld. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld.

18:51