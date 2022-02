TUI-vlucht uit Brussel op weg naar Cancun en Havana staat na noodlanding al 5 uur in Nantes

Een vliegtuig dat vanochtend vanuit Zaventem vertrok naar Cuba heeft een medische noodlanding moeten doen in de buurt van de Franse stad Nantes. Dat bevestigt TUI aan onze redactie. “We zitten hier al vijf uur te wachten, maar de sfeer is nog altijd goed”, vertelt een passagier aan boord ons.

“Het is een vlucht naar Havana en Cancun die omwille van een medische interventie is moeten landen op Nantes in Frankrijk”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere aan HLN.

Het personeel aan boord van de vlucht kan niet naar Havana en Cancun vliegen, omwille van de veiligheid, vertelt Demeyere. “Door het tijdsverlies zal de crew niet de hele vlucht kunnen uitvoeren en zal dus het vliegtuig naar Brussel moeten terugkomen voor een nieuwe crew die dan pas begint te werken.”

Pas vertrokken, sfeer is nog goed

Volledig scherm Screenshot van het verloop van de TUI-vlucht naar Cuba © Flightradar24

Het vliegtuig was nog niet lang onderweg toen het omkeerde om te landen in Nantes, in het westen van Frankrijk. Dat is te zien op Flightradar24, een website die vliegtuigvluchten volgt.

“Er was een medisch noodgeval, waardoor een passagier van boord moest. Blijkbaar was het ernstig gesteld met die persoon. Die is vrij snel van boord gehaald en sindsdien zitten we hier al vijf uur te wachten.” Dat vertelt een passagier aan onze redactie. Hij contacteerde ons via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS.

De vlucht vertrok vanuit Zaventem om kwart voor acht en is rond half tien geland in Frankrijk. “We krijgen echt heel erg weinig informatie. Ze zeggen dat ze aan het plan bezig zijn om ons te laten verder vliegen. Hoe lang het zal duren, dat weten ze niet.”

De passagiers is verteld dat ze van het vliegtuig mogen om comfortabeler te wachten in de luchthaven. “Iedereen is nog berust in de situatie. Hier rond mij is er niemand die lastig wordt. Iedereen begrijpt de oorspronkelijke oorzaak ook. De sfeer is nog altijd goed”, vertelt de passagier ons.