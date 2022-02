TUI-vlucht naar Cancun en Havana maakt noodlanding in Nantes: passagiers na 5 uur van boord, vliegtuig vanavond nog terug op weg

“Het is een vlucht naar Havana en Cancun die omwille van een medische interventie is moeten landen op Nantes in Frankrijk”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere aan HLN.

Het personeel aan boord van de vlucht kan niet naar Havana en Cancun vliegen, omwille van de veiligheid, vertelt Demeyere. “Door het tijdsverlies zal de crew niet de hele vlucht kunnen uitvoeren en zal dus het vliegtuig naar Brussel moeten terugkomen voor een nieuwe crew die dan pas begint te werken.”

“Rond ongeveer een uur of vijf wordt verwacht dat de vlucht vanuit Nantes naar Brussel zal vliegen. Ten laatste tegen zeven uur kan alles in gereedheid worden gebracht om vanuit Brussel opnieuw naar Havana te vertrekken”, zegt Demeyere aan VTM NIEUWS.

“Schandalig weer van TUI”

Volledig scherm Screenshot van het verloop van de TUI-vlucht naar Cuba © Flightradar24

Het vliegtuig was nog niet lang onderweg toen het omkeerde om te landen in Nantes, in het westen van Frankrijk. Dat is te zien op Flightradar24, een website die vliegtuigvluchten volgt.

“Er was een medisch noodgeval, waardoor een passagier van boord moest. Blijkbaar was het ernstig gesteld met die persoon. Die is vrij snel van boord gehaald en sindsdien zitten we hier al vijf uur te wachten.” Dat vertelde een passagier vrijdagnamiddag aan onze redactie. Hij contacteerde ons via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS.

De vlucht vertrok vanuit Zaventem om kwart voor acht en is rond half tien geland in Frankrijk. De passagiers zijn rond 16 uur van het vliegtuig gehaald en wachten in de luchthaven tot het toestel terug naar Brussel kan vliegen voor een nieuwe crew. “Het gaat hier nog uren duren”, vertelt een passagier.

“Passagiers morrel wel, nu we horen dat we terug naar Brussel vliegen”, meldt een andere reiziger ons via 4040. “Compensatie zal niets worden, want het was een medische interventie", vult hij aan.