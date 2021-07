TUI Nederland gaat alle vakantiereizen naar Spaanse eilanden annuleren: “Vanuit ons land gaan de reizen wél nog door”

Hoe vraag ik de pass sanitaire aan? En gelden dezelfde regels voor kinderen? Al uw vragen over de Franse gezond­heids­pas beantwoord

19:38 Wie binnenkort in Frankrijk een museum bezoekt of zich neervlijt op een terras, moet over een gezondheidspas beschikken, zelfs pour un petit café. Op die pas moet het bewijs van dubbele vaccinatie of immuniteit staan, of het resultaat van een negatieve PCR- of antigeentest van hoogstens 48 uur. Maar zal het ook voor toeristen gelden? En wat met hotels en campings? Wij beantwoorden uw vragen.