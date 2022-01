TUI en Griekse overheid willen van Rhodos duurzame reisbestemming maken

Binnenkort booster nodig voor groene coronapas: ook voor deze landen is basisvacci­na­tie niet meer voldoende

Onze regering wil de boosterprik noodzakelijk maken om een geldige coronapas te kunnen krijgen. Nu volstaat nog een (volledige) basisvaccinatie - twee prikken Pfizer, Moderna of AstraZeneca of één prik Johnson & Johnson - om een groen scherm te zien verschijnen, maar dat zal in de toekomst veranderen. België is niet het enige land dat de standaard opschroeft. Een overzicht.

19 januari