Tsjetsjeense strijders vieren "bevrijding" van Marioepol op brandend puin: “Bevel van Poetin om stad te reinigen en te vernietigen volbracht”

Russische soldaten groeven waarschijn­lijk eigen graf rond Tsjernobyl: "Ze groeven loopgraven in besmette grond"

De Russen namen op 24 februari de kerncentrale van Tsjernobyl in. Ze groeven loopgraven, bouwden bunkers en kampeerden in een radioactief bos. De Russische troepen zouden zich door hun roekeloze acties mogelijk blootgesteld hebben aan schadelijke doses radioactiviteit. Het is mogelijk dat ze op langere termijn ziek worden van hun missie. Zo’n duizend Russische soldaten werden ingezet in Tsjernobyl.

20 april