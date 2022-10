Tsjetsjeense leider stuurt tienerzonen naar front in Oekraïne

“Dit zal de oorlog niet doen kenteren”: oud-kolonel Housen tempert de hoe­ra-berichten over de verovering van Lyman

De Oost-Oekraïense plaats Lyman, ruim vier maanden lang een bolwerk van (pro-)Russische troepen in de regio Donetsk, is weer helemaal in handen van Oekraïne. Wat betekent dat voor de oorlog? Volgens oud-kolonel Roger Housen zitten de meeste westerse media er naast in hun hoera-analyses.

