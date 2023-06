Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov krijgt bevel om Wagnertroepen te vervangen aan front: “Wraak omdat hij Kremlin probeerde te chanteren”

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zou van de Russische legerleiding de opdracht gekregen hebben om de plaats van de terugtrekkende Wagnertroepen in te nemen aan het front in Oekraïne. Het wordt aanpassen voor de strijders van Kadyrov, want het afgelopen jaar stonden ze vooral met de spierballen te rollen aan de zijlijn.

Kadyrov verklaarde gisteren zelf dat de Tsjetsjenen nieuwe bevelen hadden gekregen. Ze moesten “actief de strijd aangaan” en “een aantal nederzettingen bevrijden”. Daarvoor werden ze onder meer naar het front in Donetsk, Zaporizja en Cherson gestuurd, zo meldt de denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW).

Het is voor het eerst in een jaar tijd dat de Kadyrovieten zich laten zien in de vuurlinie. Het afgelopen jaar waren ze vooral actief in de achterhoede, nadat ze eerder meevochten in Marioepol, Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk. Volgens ISW lijkt het erop dat Kadyrov zijn troepen bewust gespaard heeft in plaats van hen naar het front te sturen en dat doet vermoeden dat hij zijn mannen liever niet in de ‘vleesmolen’ van een plaats als Bachmoet gooit, hoewel hij een ultranationalistische retoriek hanteert.

Het ISW vermoedt dat het Kremlin de troepen van Kadyrov als nieuwe stoottroepen wil gebruiken, nu de Wagnerstrijders van Jevgeni Prigozjin zich terugtrekken na de val van Bachmoet. De Russische president Vladimir Poetin zou daar al op aansturen sinds hij een ontmoeting had met Kadyrov op 13 maart.

De extra stoottroepen aan het front zouden de Russen toelaten om weer aanvallen uit te voeren op verschillende plaatsen tegelijk. De impact van de Kadyrovieten zou echter beperkter kunnen zijn dan gehoopt, want een week geleden zei Kadyrov nog dat hij maar 7.000 manschappen in Oekraïne had. Dat zijn er een pak minder dan de tienduizenden Wagnerstrijders die Prigozjin wist te mobiliseren.

Het lijkt er volgens ISW ook op dat het Kremlin probeert de band tussen Kadyrov en Prigozjin te breken. Kadyrov sprong op de kar van Prigozjin toen die begin mei het Russische ministerie van Defensie onder druk zette om extra munitie te leveren voor de belegering van Bachmoet. Anders zou hij zijn troepen terugtrekken. Kadyrov zei toen dat zijn mannen de Wagnertroepen zouden aflossen en vroeg daarvoor toestemming van Poetin.

Bedreiging

“Poetin heeft het gedrag van Kadyrov mogelijk gezien als een bedreiging”, aldus ISW. “Kadyrov en Prigozjin zetten begin oktober vorig jaar ook al samen een succesvolle informatiecampagne op touw om de militaire commandowisselingen te vergemakkelijken. Poetin óf de Russische legerleiding hebben Kadyrov mogelijk bevolen om actiever te worden op het slagveld uit wraak omdat hij het Kremlin probeerde te chanteren.”

