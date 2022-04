Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov: "Er komt een offensief, ook op Kiev en andere steden”

Kadyrov deelde eerder al een video om te tonen dat er wel degelijk Tsjetsjenen vechten in Marioepol:

Kadyrov staat aan het hoofd van de Russische republiek Tsjetsjenië en zegt dat hij zijn orders heeft gekregen van president Vladimir Poetin zelf. “Eerst zullen we Loehansk en Donetsk helemaal bevrijden”, klinkt het in een video die hij postte. “Daarna nemen we Kiev en alle andere steden in. Ik verzeker je: we zullen geen stap terugzetten.”

De Tsjetsjeen is door de Europese Unie en de Verenigde Staten al verscheidene keren beschuldigd van schendingen van de mensenrechten, iets wat hij zelf ontkent. Ook de inwoners van de belegerde stad Boetsja wezen naar de dictator als aanstichter van de meeste moordpartijen en verkrachtingen die er plaats vonden. Het zou passen bij de door de Tsjetsjenen zelf gecultiveerde reputatie als wrede ‘aanvalshonden’ van Poetin.

In scène gezet

Opmerkelijk: zelf zou de ‘TikTok-generaal’ zich heldhaftiger voordoen dan hij is. Zo deed hij al verscheidene keren alsof hij zich op het slagveld in Oekraïne bevond, maar ontdekten factcheckers dat zijn foto’s in scène waren gezet en hij eigenlijk in Tsjetsjenië was.

Moskou vocht twee oorlogen uit met Tsjetsjeense separatisten, na het uiteenvallen van de Sovjetunie in 1991. Sindsdien is er al handenvol geld naar de moslimregio in het zuiden van Rusland gegaan voor de heropbouw. Het gaf Kadyrov ook flink wat armslag en autonomie.

