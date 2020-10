Tsjetsjeense leider: “Macron inspireert terroristen”

Ramzan Kadyrov, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, deed de uitspraak nadat Frankrijk zijn burgers die momenteel in landen met een moslimmeerderheid vertoeven, opriep om extra veiligheidsmaatregelen te nemen omdat er in die regio’s veel woede is over de spotprenten.

De dader die op 16 oktober de Franse leraar Samuel Paty op straat onthoofdde omdat hij in de les een spotprent van Mohammed had getoond, was een extremistische moslim van Tsjetsjeense origine. De achttienjarige dader werd doodgeschoten door de Franse politie omdat hij de wapens niet wou neerleggen.



President Macron sprak zich vervolgens fel uit tegen islamitisch extremisme en stelde dat dergelijke spotprenten in Frankrijk altijd toegelaten zullen zijn omdat ze vallen onder het recht op vrije meningsuiting.

Volgens Kadyrov, een voormalige rebel die het Russische leger steunde tijdens een campagne die een islamistische opstand in Tsjetsjenië en nabijgelegen Russische regio’s in de kiem smoorde, is de afkomst van de dader die Paty vermoordde niet van tel. De staatsleider beklemtoont dat de jongeman opgroeide in Frankrijk.

In een Instagrambericht stelde Kadyrov vandaag dat het verkeerd is van Macrons om spotprenten te omschrijven als vrije meningsuiting. “Je leidt de mensen naar terrorisme, dwingt hen ernaar toe, geeft hen geen keuze, creëert omstandigheden voor de groei van extremisme in de hoofden van jongeren. Je kan jezelf stoer de leider en inspiratie voor terreur in je eigen land noemen”, schreef hij ter attentie van de Franse president.