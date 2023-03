Tsjetsjeense leider en ‘bloedhond van Poetin’ Ramzan Kadyrov (46) “ernstig ziek” na vermeende vergiftiging

Er wordt al weken gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de Tsjetsjeense leider en nauwe bondgenoot van Poetin. Op beelden is immers te zien hoe de 46-jarige Kadyrov de laatste maanden veel is bijgekomen, er erg opgeblazen uitziet en zijn ogen maar moeilijk kan openhouden.

Kadyrovs kwalen zouden volgens verschillende bronnen het gevolg zijn van een aanslag op zijn leven. De Tsjetsjeen zou meer bepaald vergiftigd zijn. De Kazachse journalist Azamat Maytanov liet via het berichtenkanaal Telegram weten dat Kadyrov een arts uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft laten overvliegen omdat hij de dokters in eigen land niet meer vertrouwt. “Yassin Ibrahim El-Shahat, een bekende dokter met 30 jaar ervaring en de hoofdarts van de nierafdeling van het Burjeel-ziekenhuis in Abu Dhabi, is in (de Tsjetsjeense hoofdstad, red.) Grozny aangekomen”, aldus Maytanov. Wanneer Kadyrov precies vergiftigd zou zijn is niet duidelijk.

“Verslaafd aan de pillen”

“Kadyrov zou er erg slecht aan toe zijn en ernstige nierproblemen hebben”, beweert de journalist. De informatie wordt bevestigd door Leonid Nevzlin, een Russische oligarch en opposant van Poetin. Kadyrovs gezondheidsproblemen zouden bovendien verklaren waarom hij niet aanwezig was op de jaarlijkse toespraak van president Poetin, die op 21 februari in Moskou plaatsvond.

“Volgens Akhmed Zakayev (de voormalige premier van Tsjetsjenië die in ballingschap leeft, red.) is Kadyrov ook drugsverslaafd”, schrijft Maytanov. Daarom lijkt de Tsjetsjeense leider af en toe energiek en fit: door de pillen, klinkt het.

KIJK. Afgelopen december leek Kadyrov nog erg fit

Kadyrov is sinds 2007 leider van Tsjetsjenië en regeert het land als een ware dictator. Hij is een uitgesproken tegenstander van Kiev en een belangrijke bondgenoot van Poetin en het Kremlin. In september 2022 pleitte Kadyrov voor het gebruik van Russische kernwapens in Oekraïne. Poetin promoveerde de Tsjetsjeen afgelopen oktober tot kolonel-generaal in de Nationale Garde van Rusland.

