Tsjechische vrouwen zullen zelf mogen kiezen of hun naam op '-ova' eindigt

Belg strijkt 7 jaar pensioen van dode moeder op terwijl hij geniet van Spaanse zon

15:38 In Spanje is een Belg (48) gearresteerd die zeven jaar lang het pensioen van zijn overleden moeder heeft opgestreken. De man kon in de buurt van Benidorm genieten van zon, zee en strand, terwijl hij elke maand 1.100 euro kreeg. In totaal fraudeerde hij voor meer dan 90.000 euro.