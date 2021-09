Tsjechische premier komt op voor auto’s met verbrandingsmotor

Sparen 100.000 euro spaargeld? Dit zijn de beste strate­gieën om te investeren

7 september Wat als je 100.000 euro spaargeld had? Op welke manieren kan je dat geld best voor jou laten werken? De vraag wordt vaak gesteld, maar is niet zo simpel te beantwoorden. Spaargids.be zet enkele strategieën uiteen die ook voor jou interessant kunnen zijn.