Tsjechische politie start onderzoek nadat kinderen snoepjes met cannabis binnenkregen

De ontdekking werd gedaan in de regio Most, ten noordoosten van Praag. De kinderen vonden de snoep op straat en aten die op. De moeder van de kinderen werd achterdochtig en bracht haar kroost naar het ziekenhuis. Tests wezen al snel op de aanwezigheid van cannabis in het bloed van de kinderen. Er waren geen ernstige gevolgen voor hun gezondheid. De onderzoekers gaan ervan uit dat de snoepen/drugs uit het buitenland werden geïmporteerd.