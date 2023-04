Tsjechische lerares staat terecht voor ontkennen van oorlog in Oekraïne

Hoe Poetin Oekraïne begon te haten en zich vervolgens compleet mispakte aan de oorlog

Een cocktail van wrok en verkeerde informatie zou de Russische president Vladimir Poetin ertoe aangezet hebben om binnen te vallen in Oekraïne en gemaakt hebben dat hij zich er compleet aan mispakte. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Verstka’, die sprak met hooggeplaatste (oud-)functionarissen in Rusland en Oekraïne. Een incident op een top in Parijs waarbij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hem uitlachte en een beslissing van diezelfde Zelensky om de nieuwszenders van zijn vertrouweling Viktor Medvedtsjoek in Oekraïne te censureren waren de druppel. In februari-maart 2021 - een jaar voor de effectieve inval - draaide Poetin de knop om en besloot hij de zachte aanpak op te bergen en Oekraïne op de harde manier in het gareel te brengen. Alleen, de informatie waarop hij zijn succes baseerde bleek niet correct.