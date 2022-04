Tsjechië stuurt als eerste NAVO-land tanks naar Oekraïne

ONZE OPINIE. Kaviaar en wodka? Schluss! Maar diamonds are forever

Taboes sneuvelen. Want de Europese Commissie viseert voor het eerst de Russische import van energie. Behalve olie. En als men aan olie zal raken, kijkt de EU enkel naar nieuwe contracten. En gas? Daar blijven we ook van weg. De Europese Commissie wil ook Russische schepen bannen uit Europese havens. Behalve schepen met landbouw- en voedingsproducten en energieproducten. De Commissie denkt ook de import van enkele producten uit Rusland te verbieden. Russische kaviaar en wodka? Schluss, zegt Ursula Von Der Leyen. Maar diamonds are forever. De grootste taboes sneuvelen niet. Omdat lidstaten in het verleden besloten om volop energie te tanken uit Russische vaten. Uit lijfbehoud dus.

