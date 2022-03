Tsjechië gaat nieuwe kerncentrale bouwen

Kerncentra­le onder vuur: betekent dit écht het einde van Europa moest het fout lopen, zoals president Zelenski beweert?

Russische troepen namen vannacht de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja onder vuur, met zes reactoren de grootste kerncentrale in Europa. De brand die daarop ontstond werd geblust, maar hoe groot had het nucleaire risico voor Oekraïne en de rest van Europa kunnen zijn? We vroegen het aan kernfysicus Nathal Severijns (KU Leuven) en Eric van Walle van Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN.

4 maart