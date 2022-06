Tsjaad roept noodtoestand uit wegens gebrek aan tarwe

Ongeveer een derde van de bevolking van 16 miljoen mensen is volgens de Verenigde Naties dit jaar voor voedsel aangewezen op internationale hulp. Oekraïne en Rusland zijn de grootste exporteurs van tarwe en de landen in Afrika voeren de helft van hun tarwe in. Tot overmaat van ramp worden delen van het noorden en oosten van Afrika getroffen door een uitzonderlijke droogte.



De Senegalese president Macky Sall spreekt vrijdag in het Zuid-Russische Sotsji over de voedselcrisis in Afrika met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.