‘Truth Central’ en ‘drok bok’: Trump vergeet naam van eigen app tijdens toespraak

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (75) heeft afgelopen weekend een blunder begaan tijdens een toespraak. Zo ontging de naam van zijn sociale medium hem even en noemde hij het ‘Truth Central’ in plaats van ‘Truth Social’. Op dezelfde bijeenkomst versprak de ex-president zich nog eens en had hij het over ‘drok bok’ in plaats van ‘drop boxes’ of Amerikaanse stembussen.

Het leek erop dat de voormalige president van de Verenigde Staten afgelopen zaterdag even de naam van zijn eigen socialmediaplatform was vergeten tijdens een bijeenkomst in de Amerikaanse staat Ohio. Trump sprak vol trots over de app die hij gecreëerd had. “Ik heb iets gemaakt met de naam trove, Truth Central”, aldus de ex-president.

De app van Trump is voorlopig geen groot succes. De ex-president lanceerde het platform in februari nadat hij van meerdere platforms was verbannen. Zijn Twitter-, Facebook- en YouTube-accounts werden verwijderd omdat Trump na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari vorig jaar werd beschuldigd van opruiing. ‘Truth Social’ heeft echter te kampen met heel wat tekortkomingen, waaronder technische problemen en lange wachtlijsten voor mensen die een account willen aanmaken. Het aantal downloads van de app is dan ook sterk gedaald sinds de lancering.

‘Drok bok’

Trump had het voorts over de zogenaamde ‘drop boxes’, beveiligde stembussen waarin mensen hun kiesformulier kunnen indienen. De Republikeinen, onder wie dus ook Trump, zijn echter geen voorstanders van de ‘boxes’, aangezien die volgens hen onbetrouwbaar zijn en er een risico op fraude is. Het is niet de eerste keer dat Trump moeilijkheden ondervindt bij het uitspreken van ‘drop boxes’. Eerder deze maand versprak de ex-president zich ook al en had hij het eveneens over ‘drok bok’.

De beelden van Trumps versprekingen werden onmiddellijk gedeeld op sociale media en zorgden voor de nodige hilariteit. “Heeft hij nu net een beroerte gehad?” en “Drok bok is inderdaad een groot probleem onder de jongeren”, klonk het onder meer. “Als je wil weten hoe goed het gaat met Trumps platform: hij heeft het net bij de verkeerde naam genoemd”, tweette nog iemand.

