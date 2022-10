Truss ontslaat minister van Financiën Kwarteng al na 38 dagen en ziet af van belastingplan: “Resoluut gehandeld voor economische stabiliteit”

Kwarteng verliet na zijn ontslag zijn kantoor:

“Toen ik gevraagd werd om de taak op mij te nemen, wist ik dat we in een erg moeilijke situatie zaten. De voorbije weken heb ik vaak gezegd dat ‘status quo’ blijven geen optie was. Al te lang wordt dit land achtervolgd door lage groeicijfers en hoge taksen, dat moet veranderen”, aldus Kwarteng op Twitter.

De Britten hadden bakken kritiek op de zogenaamde ‘minibegroting’ van Truss en haar minister van Financiën. Zo was de premier van plan om de rijkste Britten een belastingverlaging cadeau te doen. Er kwam echter steeds meer druk op Truss en Kwarteng om een bocht van 180 graden in hun beleid te nemen. Truss heeft die ommekeer nu ook effectief gemaakt en zal haar aangekondigde belastingplannen intrekken.

“We hebben de energieprijsgarantie al gerealiseerd, zodat mensen deze winter niet met torenhoge rekeningen worden geconfronteerd. Maar juist met het oog op de problemen die we hadden, heb ik resoluut gehandeld om te zorgen voor economische stabiliteit, want dat is van levensbelang voor mensen en bedrijven in het hele land”, aldus de Britse premier tijdens een korte persconferentie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Stabiliteit” voor Britse economie

Ook de financiële markten reageerden fel na de aankondiging van aanzienlijke belastingverlagingen zonder een plan om die te financieren. De Bank of England moest verschillende keren ingrijpen en staatsobligaties opkopen om de prijsdaling ervan op te vangen en de ineenstorting van pensioenenfondsen te voorkomen. De stijgende rente op onroerendgoedleningen verergerde bovendien de kosten van levensonderhoud voor veel huiseigenaren.

De regering trok vervolgens de geplande afschaffing van de hoogste belastingtarief in en kondigde aan dat ook de indiening van de volledige begroting enkele weken zou worden vervroegd. De beslissing kalmeerde de financiële markten slechts tijdelijk.

“Het is duidelijk dat sommige delen van onze minibegroting te snel zijn gegaan voor wat de markten hadden verwacht”, zei Truss vanmiddag. Ze benadrukte het belang van “stabiliteit” voor de Britse economie.

“Truss dreigt afgezet te worden”

Kwarteng weigerde de voorbije dagen vastberaden om een U-bocht te nemen en verklaarde meermaals door te willen gaan met het plan. Nu de ommekeer er is gekomen, is het nog maar af te wachten of de financiële markten zullen kalmeren. Verschillende Britse media speculeren al langer dat Truss binnenkort door haar eigen partij zou kunnen worden afgezet.

Gevraagd of ze moest aftreden, antwoordde Truss tijdens de persconferentie dat ze “vastbesloten is om door te zetten” met als doel een sterker, groeiend en welvarender Verenigd Koninkrijk te creëren “om ons door te storm te helpen”.

Truss moet minstens tot begin volgend jaar aanblijven als ze niet de kortst dienende Britse premier ooit wil worden. Momenteel staat die ongelukkige titel op naam van George Canning, die 118 dagen premier was in 1827 voor hij stierf aan een zwakke gezondheid.

Hunt volgt Kwarteng op

Kwarteng was nog geen zes weken minister van Financiën. Daarmee is hij de kortst zittende minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk sinds 1970. In dat jaar overleed Iain Macleod aan een hartaanval, dertig dagen nadat hij de functie op zich had genomen.

De 55-jarige Jeremy Hunt zal de nieuwe minister van Financiën worden. De voormalige voorzitter van de gezondheidscommissie in het Britse parlement had zich in de zomer zelf kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, maar was al na enkele stemmingen afgevallen. Tijdens de pandemie was Hunt een van de felste critici van de regering.

Volledig scherm De 55-jarige Jeremy Hunt is benoemd tot de nieuwe minister van Financiën. © ANP / EPA

Bekijk ook: Ongemakkelijke ontmoeting tussen koning Charles en Liz Truss