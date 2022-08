Trumps team verklaarde aan justitie dat geheime stukken in Mar-a-Lago al waren overgedragen

Een van Trumps advocaten heeft begin juni een verklaring ondertekend waarin stond dat alles was overhandigd. Die verklaring werd opgesteld na een bezoek van een topfunctionaris van het ministerie van Justitie aan Mar-a-Lago in Florida, meldt The New York Times op basis van vier bronnen. Hij sprak daar met twee advocaten van Trump over het overdragen van de vertrouwelijke documenten die de ex-president vanuit het Witte Huis had meegenomen.