Trumps schoonzoon Jared Kushner getuigt voor onderzoekscommissie

Voormalig aanklager in onderzoek naar Donald Trump: “Hij heeft meerdere misdrijven gepleegd”

De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ heeft de ontslagbrief van Mark Pomerantz gepubliceerd. Pomerantz was een van de aanklagers die het onderzoek naar mogelijke fraude in het bedrijf van voormalig president Donald Trump leidden. In de brief hekelt Pomerantz de overweging van de officier van justitie om de ex-president niet te vervolgen. De voormalige aanklager beweert namelijk dat Trump schuldig is aan “verschillende misdrijven”.

24 maart