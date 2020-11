Trumps laatste wanhoopspoging? Republikeinen Michigan op het matje geroepen in het Witte Huis

Amerikaans president Donald Trump roept vandaag de Republikeinse parlementsleden van de swingstaat Michigan bij hem in het Witte Huis. Wat exact de bedoeling is van de ontmoeting is niet bekend, maar verwacht wordt dat Trump bij zijn partijgenoten zal aandringen dat ze zouden ingrijpen bij de verkiezingsresultaten. Een wanhoopspoging, aangezien er maar weinigen staan te springen de wil van de kiezer te negeren.

De noordelijke staat Michigan, rond de Grote Meren, stemde begin deze maand met een stevige marge voor Joe Biden. De Democraat won de 16 kiesmannen van de staat met bijna 3 procentpunt, volgens de voorlopige resultaten bedraagt zijn voorsprong nu meer dan 157.000 stemmen. Wettelijk gezien moeten de cijfers ten laatste komende maandag officieel vastgesteld worden. Niemand - behalve Trump zelf - ziet dan ook in hoe de zittende president dat resultaat nog zou kunnen omkeren.

Trumps advocaten verliezen voorlopig ook rechtszaak na rechtszaak waarbij ze proberen de vaststelling van de resultaten te laten vertragen. Een hertelling in Georgia leverde evenmin iets op.

Toch houdt de president vol dat bij de verkiezingen massaal is gefraudeerd om hem een tweede ambtstermijn te ontzeggen. Gisterenavond sprak zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliania op een bizarre persconferentie nog over een “grootschalige internationale samenzwering" waarbij de Democraten via stemmachines waarmee geknoeid is en met de hulp van “communistisch geld” uit Venezuela, Cuba en China, duizenden stemmen van Trump hebben gestolen.

Volledig scherm Het Witte Huis in Washington DC. © EPA

Resultaat aan de kant schuiven

Met zijn nieuwste zet hoopt Trump nu een andere weg dan de puur juridische te kunnen bewandelen: hij roept vanmiddag de hulp in van de Republikeinse parlementsleden van de deelstaat Michigan. Allicht in de hoop hen te kunnen overtuigen de verkiezingsuitslag aan de kant te schuiven en de bevoegdheid om de zestien kiesmannen aan te duiden, bij henzelf te leggen. In Michigan hebben de Republikeinen de meeste zetels in het lokale parlement. In theorie zouden die parlementsleden de verkiezingen ongeldig kunnen verklaren, om vervolgens zelf de kiesmannen aan te stellen.

Juristen achten zo’n manoeuvre echter bijzonder onwaarschijnlijk, aangezien er weinig tot geen rechtsgrond is om de uitslagen te negeren. Bovendien hebben de parlementsleden in Michigan, maar ook in andere strijdstaten, al verklaard dat ze dat niet meteen van plan zijn. De uitslagen moeten gehonoreerd worden, klinkt het.

Ook in andere staten

Het scenario zou waarschijnlijk ook tot grote verontwaardiging in het land leiden. Toch zegt een ingewijde dat het team van Trump nu bezig is met een aanpak die is gericht op lokale parlementariërs. Die moeten een actievere rol gaan spelen. Trump ontvangt volgens een bron de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Michigan en de Republikeinse fractievoorzitter uit de Senaat van die staat, Lee Chatfield en Mike Shirkey. Mogelijk zijn ook andere parlementsleden uitgenodigd, al is niet duidelijk of ze allemaal op de uitnodiging zullen ingaan.

Volgens zowel persbureau Reuters als The New York Times zou Trump de strategie ook in andere strijdstaten willen proberen, aangezien enkel Michigan naar zijn kamp doen kantelen verre van volstaat om de overwinning te claimen. Trump heeft voorlopig slechts 232 kiesmannen, 38 te weinig voor het magische getal 270. Joe Biden verzamelde 306 kiesmannen, Trump zou dus minstens al Michigan (16), Pennsylvania (20) en nog een derde staat moeten kunnen doen kantelen.

Een bron binnen de Trump-campagne zegt aan Reuters dat het sowieso de bedoeling is om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van verkiezingsuitslagen in grote steden die door Democraten worden bestuurd - in Michigan bijvoorbeeld de miljoenenstad Detroit die overwegend op Biden stemde. Dan groeit de druk op Republikeinse politici om in te grijpen. Door tijd te rekken kan ook langer worden ingepraat op die lokale politici, zegt de bron.

