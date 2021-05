Trumps dochter en schoondochter waren "ongepast close" met agenten geheime dienst

Tiffany Trump en Vanessa Kay Trump (née Pergolizzi) gingen blijkbaar nogal familiair om met veiligheidsagenten. Dat schrijft gevierd onderzoeksjournalist en auteur Carol Leonnig in ‘Zero Fail’, haar nieuwe boek over de Amerikaanse geheime dienst. Volgens Leonnig waren de relaties van Trumps dochter en schoondochter met twee van de agenten “ongepast en misschien zelfs gevaarlijk close”.

Het boek van Carol Leonnig verschijnt volgende week, maar The Guardian kon het nu al inkijken. Leonnig is onderzoeksjournalist bij de Washington Post en won in 2015 een Pulitzerprijs voor haar verslaggeving over gaten in de veiligheid van de Amerikaanse geheime dienst.

In haar nieuwe boek schrijft Leonnig, onder anderen, over Vanessa Trump, die van 2005 tot 2018 de echtgenote was van Trumps oudste zoon, Donald Trump Jr. De auteur citeert de geheime dienst over Vanessa Trump, die tijdens het presidentschap van haar schoonvader “begon te daten met een van de agenten die aan haar familie waren toegewezen”. In maart 2018 vroeg Vanessa de scheiding aan van Trump Jr. en eind 2018 was die een feit. Omdat de agent niet officieel instond voor de veiligheid van Vanessa Trump op het ogenblik van de affaire, kreeg hij geen straf opgelegd.

Volledig scherm Donald Trump Jr. met zijn toenmalige echtgenote Vanessa in 2016. © Photo News

Leonnig onthult verder dat Tiffany Trump, dochter van Donald Trump en zijn tweede vrouw Marla Maples, op haar beurt een relatie met een vriendje afbrak om “ongebruikelijk veel tijd alleen door te brengen met een agent van de geheime dienst”. De leiding van de geheime dienst, schrijft Leonnig, “maakte zich zorgen over hoe dicht Tiffany bij de lange, donkere, knappe agent leek te komen”.

Het is veiligheidsagenten verboden om persoonlijke relaties te hebben met de persoon die ze beschermen, uit vrees dat die gevoelens hun inschatting van mogelijk gevaar in de weg zouden staan. De agent beweerde dat het nu eenmaal de aard van zijn job was om tijd alleen door te brengen met het individu dat hij beschermde. Hij werd overgeplaatst.

Volgens Leonnig is het niet duidelijk of de toenmalige president Donald Trump wel wist wat de geheime dienst over zijn dochter en schoondochter vertelde. Wél is geweten dat Trump, die zelf al jaren met overgewicht kampt, het niet begrepen had op personeel van de geheime dienst met een maatje meer. “Ik wil van die dikke jongens af”, zou Trump hebben gezegd. “Hoe gaan ze mij en mijn gezin beschermen als ze niet eens de straat op kunnen rennen?” Maar mogelijk zag hij toen kantoorpersoneel aan voor bodyguards.