Trumps bedrijf schuldig bevonden aan belastingontduiking

Ex-secretares­se van nazikamp betuigt spijt

Een 97-jarige voormalige secretaresse van een concentratiekamp heeft spijt betuigd en heeft zich voor het eerst uitgesproken over de beschuldigingen tegen haar in haar proces. "Het spijt me voor alles wat er is gebeurd. Ik heb er spijt van dat ik toen in Stutthof was. Dat is alles wat ik kan zeggen", zei Irmgard Furchner.

6 december