Trumps advocaat Rudy Giuliani is licentie kwijt in New York na leugens bij verkiezingen

Een gerechtshof in New York heeft de licentie ingetrokken van de raadsman van Donald Trump, Rudy Giuliani. De reden is de rol die hij speelde na de presidentsverkiezingen van 2020 in de Verenigde Staten.

Giuliani heeft “in zijn hoedanigheid van advocaat van de vroegere president en van het campagneteam van Trump, in verband met diens mislukte poging tot herverkiezing in 2020, aantoonbaar valse en misleidende uitspraken gedaan tegenover rechtbanken, parlementsleden en het publiek”, klinkt het donderdag in de motivatie van het hof van beroep in New York.

Het gedrag van de 77-jarige advocaat brengt het openbare belang in gevaar, zodat een intrekking van de licentie gerechtvaardigd is totdat er een einde komt aan de handelwijze, aldus het hof. De maatregel geldt alleen in de staat New York.

Stemmen

Zonder daarvoor bewijzen aan te brengen beweerde de advocaat en vroegere burgemeester van New York steeds weer dat de Democratische Partij bij de presidentsverkiezingen stemmen gestolen had en dat Trump daardoor verloren had van Joe Biden.