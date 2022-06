Trump zou elke hoorzitting rond bestorming Capitool volgen en "nog net niet tegen tv zitten schreeuwen": "Niemand verdedigt me”

De hoorzittingen zijn openbaar en worden rechtstreeks uitgezonden op verscheidene televisiezenders in de Verenigde Staten. Trump zou een trouwe kijker zijn. Maar wat hij ziet, zou hem niet in het minst aanstaan.

In de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden zetelen zeven Democraten en twee Republikeinen, die echter niet in het kamp van Trump zitten. Ze onderzoeken wat er voorafging aan de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump en wat hen daartoe bewoog. Centrale vraag is welke rol Trump gespeeld heeft. Die houdt overigens nog altijd vol dat er verkiezingsfraude gepleegd is, iets waar geen enkele aanwijzing voor is.

Geïrriteerder

Trump zou geen enkele hoorzitting overslaan en steeds geïrriteerder zijn over het gebrek aan steun van zijn bondgenoten. Volgens een naaste adviseur zou hij “nog net niet tegen de tv zitten schreeuwen”.

Volledig scherm © AP

Kop van jut is vooral Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Die blijft herhalen dat zijn partijgenoten de onderzoekscommissie gewoon moeten “negeren” en moeten focussen op wat hen bij de volgende verkiezingen in november opnieuw de meerderheid kan bezorgen in het Huis en de Senaat. De torenhoge gasprijzen en de inflatie, bijvoorbeeld, die er kwamen onder Democratische leiding.

Volledig scherm Kevin McCarthy. © Photo News

De oud-president zou onder meer vinden dat de beslissing van McCarthy om geen Republikeinen uit het Trump-kamp in de commissie te laten zetelen, een fout was. Trump zou dat de afgelopen maanden al meerdere keren gezegd hebben in privéontmoetingen. Dat de commissie toewerkt naar een onderbouwde strafrechtelijke klacht voor samenzwering om de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken, zou niet helpen.

“Niemand verdedigt me”, zou Trump zeggen tegen iedereen die het horen wil. Zijn adviseurs zouden ook erg gefrustreerd zijn dat ze geen zicht hebben op de ideeën en de plannen van de commissie, zodat ze zich beter zouden kunnen voorbereiden op wat er nog komen gaat.