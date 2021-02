Trump zit diep in de schulden en is volgens inlichtingendiensten zo een makkelijk doelwit voor omkoperij door buitenlandse spionnen

Zelfs toen hij nog president was, nam Trump het niet al te nauw met geheimhouding. Hij vertelde een Russische ambassadeur over een geheime Syrische missie van de Israëlische veiligheidsdienst Mossad en in een tweet onthulde hij hoe geavanceerd de Amerikaanse spionagesatellieten zijn. Bovendien draaide zijn eerste impeachmentproces rond zijn druk op Oekraïne om inlichtingen te krijgen over de activiteiten van Joe Bidens zoon Hunter.

“Het is duidelijk dat hij weinig geeft om de plicht tot bescherming van informatie en bronnen - het kan hem echt niet schelen”, vertelt een hooggeplaatste medewerker van de inlichtingendienst van de NAVO, die anoniem wenst te blijven. “Hij heeft bewezen dat hij bereid is om bijna alles voor geld te doen. Hij heeft voor honderden miljoenen schulden die duidelijk niet gemakkelijk af te betalen zullen zijn en hij had de voorbije vier jaar toegang tot nagenoeg alle geheime informatie in de vrije wereld.” Volgens de bron zullen buitenlandse inlichtingendiensten Trump daarom zien als de geknipte persoon om informatie aan hen door te verkopen.

Een van de bronnen van Business Insider zegt dat informatie over Amerikaanse kernwapens, over de bescherming van energievoorraden en over de samenwerking met bondgenoten op vlak van defensie bijzonder waardevol zou zijn voor landen zoals China en Rusland.

Bloeding stoppen

Meerdere bronnen verwijzen naar de beslissing van de Biden-administratie om Trump niet langer inzage te geven in toekomstige veiligheidsbriefings. Dat voorrecht wordt normaal gezien wel toegekend aan voormalige presidenten, maar de huidige regering probeert “het bloeden te stoppen", zegt een van hen.

Ook in Europa hebben er ondertussen enkele meetings plaatsgevonden over de vrees voor een veiligheidslek door Trump. “Het risico is zo duidelijk dat iedereen het overwogen heeft en elke dienst zal zijn eigen stappen ondernemen om zichzelf te beschermen”, bevestigt een Europese ambtenaar.

Wat de schade eventueel zou kunnen beperken, is het feit dat Trump weinig aandacht besteedde aan de veiligheidsbriefings van de inlichtingendiensten. “De algemene informatie zou erg bruikbaar zijn, maar de details zijn mogelijk beperkt, aangezien hij niet toestond dat er notities werden genomen en hij weinig belang leek te hechten aan de briefings met veel waardevolle informatie”, zegt een medewerker van de militaire inlichtingendiensten. “Dat is de andere helft van de beoordeling wanneer je iemand rekruteert. Ja, hij is hebzuchtig genoeg om hem om te kopen... Dat is geen probleem, maar hij is te egoïstisch en lui om een ​​goede aanwinst te zijn. Goede spionnen letten op de tijdens briefings.”

