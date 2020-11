Trump ziet voorsprong wegsmelten: “Plots duiken er overal stembiljetten op, heel vreemd”

Donald Trump noemt het "heel vreemd" dat zijn concurrent Joe Biden de leiding in een aantal sleutelstaten lijkt over te nemen. Een paar uur eerder leek de Amerikaanse president er nog relatief goed voor te staan. "Plots duiken er overal stembiljetten op en glippen die sleutelstaten één voor één weg", twittert hij.

Trump ging de nacht in met een relatief comfortabele voorsprong in veel staten in de Midwest en in het oosten van de Verenigde Staten. Maar intussen neigen Wisconsin, Michigan en Nevada steeds meer naar Biden, al is de voorsprong daar bijzonder nipt. Ook Arizona lijkt naar de Democraat te gaan. In Pennsylvania, North Carolina en Georgia staat de zittende president nog aan de leiding, maar ook daar kan Biden nog inhalen.

“Op magische wijze”

Trump lijkt bijzonder ontstemd over die gang van zaken. "Gisterenavond stond ik aan de leiding in veel sleutelstaten. Vaak comfortabel zelfs in zogenaamde Democratische staten. Dan doken er plots stembiljetten op en verdwenen ze op magische wijze één voor één. Heel vreemd.” Twitter duidde die boodschap aan als misleidend. “Hoe komt het dat die poststemmen telkens zo’n vernietigend effect hebben in percentages?”, vroeg Trump zich nadien nog af.

De reden voor de plotse ommekeer ligt net bij die stemmen die per post uitgedeeld zijn. In veel staten in de Midwest worden ze nu pas geteld, na de stemmen die fysiek uitgebracht werden dus. Vooral Democraten lijken per brief gestemd te hebben, Republikeinse kiezers trokken vaker op de verkiezingsdag zelf naar de stembussen. Bovendien liepen in veel staten vooral de grote steden achter, en ook die neigen eerder naar het Democratische kamp.

Hooggerechtshof

Trump liet eerder in een speech uitschijnen dat hij de verkiezingen gewonnen had en dat hij naar het Hooggerechtshof zou trekken om "het stemmen te stoppen". De stembussen waren dan echter al een tijd gesloten, dus de president verwees wellicht naar het tellen van de poststemmen die nog moeten aankomen. "We willen niet dat ze om 4 uur 's ochtends nog stembiljetten vinden en ze bij de lijst voegen", zei hij.

Biden twitterde intussen dat zijn team "niet zal rusten vooraleer alle stemmen zijn geteld". De Democraat gaf eerder op de nacht al aan "op weg te zijn naar een overwinning". Beide kandidaten kunnen nog de vereiste 270 stemmen in het kiescollege achter zich krijgen. Biden heeft er momenteel 227 volgens ‘The New York Times’, Trump 213.

Het campagneteam van Trump is alvast overtuigd van de overwinning. “We hebben vertrouwen in ons pad naar de winst. We hebben vertrouwen in onze berekeningen”, aldus campagneleider Bill Stepien. Het team van Joe Biden liet weten dat de Democraat wellicht vandaag (Amerikaanse tijd) nog de bevolking zal toespreken.