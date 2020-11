Trump zet licht op groen voor machtsoverdracht aan Biden

Tegelijk blijft Trump overtuigd van zijn gelijk en zegt hij in hetzelfde bericht de strijd rond de verkiezingsuitslag te blijven voortzetten. Hij heeft zijn nederlaag bovendien nog niet toegegeven, maar zegt dat de goedkeuring voor de transitie er komt in het algemeen belang van het land.

De overheidsdienst die officieel de transitie in gang zet, de General Services Administration, heeft Biden ook al laten weten dat de Trump-administratie klaar is om het formeel transitieproces op te starten. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN op basis van een brief van het hoofd van de dienst. De brief is de eerste stap in het transitieproces.

De GSA, met aan het hoofd Trump-getrouwe Emily Murphy, weigerde tot voor kort Bidens verkiezingszege te erkennen, waardoor Biden nog geen toegang had tot federale overheidsmiddelen.

“Cruciale gebeurtenis”

Bidens overgangsteam noemt het besluit van de GSA dan ook “een cruciale gebeurtenis voor een goede en vreedzame machtsoverdracht” en zegt dat het snel ontmoetingen met de president-elect en federale overheidsfunctionarissen zal inplannen. Daarbij staan de corona-pandemie en de nationale veiligheid bovenaan op de agenda.

Het groen licht van de GSA voor de machtsoverdracht is van groot praktisch belang voor Biden, die het tot dusver vooral moest doen met onofficiële briefings, zonder toegang te hebben tot relevante geheime informatie. De GSA zal het team van Biden nu onder andere toegang geven tot zaken als kantoorruimte en apparatuur, maar ook geld ter beschikking stellen om salarissen te kunnen betalen. Met de machtsoverdracht zijn miljoenen dollars gemoeid.

Biden klaagde eerder dat het uitblijven van een machtsoverdracht de corona-aanpak van zijn toekomstige regering in gevaar bracht. “Er kunnen meer mensen sterven als we niet coördineren”, zei Biden over kwesties als het zo snel mogelijk verspreiden van Covid-19-vaccins onder Amerikanen.

Trump: “Doe wat er gedaan moet worden”

Op Twitter werd GSA-directeur Emily Murphy geprezen door president Donald Trump, die zich achter haar besluit schaarde. Zij en haar team moeten volgens Trump “doen wat er gedaan moet worden”. De president schrijft dat hij zijn eigen team dezelfde instructies heeft gegeven. Wel benadrukt Trump in zijn bericht dat hij zal doorgaan zijn verkiezingsnederlaag juridisch aan te vechten.

Volgens Trump en zijn bondgenoten is er op grote schaal fraude gepleegd bij de verkiezingen begin deze maand, maar voor die bewering is tot dusver geen enkel bewijs. Voorafgaand aan de verkiezingen weigerde Trump meerdere malen te garanderen dat hij bij verlies aan een vreedzame machtsoverdracht zou meewerken. Afgelopen weken werd daarover ook in regeringskringen twijfel over gezaaid, bijvoorbeeld door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die grappend leek te zinspelen op een tweede termijn voor Trump.

