Trump zet dan toch handtekening onder coronasteunpakket voor economie

Trump waarschuwt Iran na raketaan­val­len in Irak

24 december De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran woensdag gewaarschuwd dat hij het land "verantwoordelijk" zal houden in het geval van een dodelijke aanslag tegen Amerikanen in Irak. Het is bijna een jaar geleden dat de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood werd door een Amerikaanse aanval.