Trump zegt dat hij “zeer, zeer, zeer waarschijnlijk” opnieuw presidentskandidaat wordt

New Yorkse rechter plaats bedrijf Trump onder toezicht om fraude te voorkomen in afwachting rechtszaak

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de procureur-generaal van de staat New York, Letitia James, aangeklaagd. Daarmee wil hij voorkomen dat zij de controle over zijn vastgoedbedrijf van hem afpakt en informatie over zijn financiën verkrijgt. Op vraag van James beval een rechter in New York donderdag dat er een onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld bij de Trump Organization om financiële transacties in de gaten te houden.

3 november