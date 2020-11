Trump zegt dat hij het Witte Huis zal verlaten als Biden de stem van het Electoral College in de VS wint

Polen en Hongarije buigen niet voor druk Europese Unie

26 november Polen en Hongarije buigen niet voor de druk van de rest van de Europese Unie in het conflict over financiële steun en het naleven van democratische regels. Het koppelen van subsidies aan de rechtstaat is een slechte oplossing met het risico dat de unie in de toekomst uiteenvalt, zei de Poolse premier Morawiecki op bezoek bij zijn Hongaarse bondgenoot Orbán.