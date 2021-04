Trump: zal helpen zetels winnen bij tussentijdse verkiezingen

"We zijn vanavond bijeengekomen om te praten over de toekomst van de Republikeinse Partij en wat we moeten doen om onze kandidaten naar de winst te helpen", zou Trump hebben gezegd volgens persbureau Reuters, dat de speech van de oud-president heeft ingezien. “Ik sta hier vanavond met het volste vertrouwen dat we in 2022 het Huis (van Afgevaardigden, red.) zullen terugpakken en dat we de Senaat gaan terugeisen. En dan in 2024 gaat een Republikeinse kandidaat het Witte Huis veroveren.”